Доля российских нефти и газа на европейском рынке сократилась

Energy Institute: доля нефти из России в импорте Европы сократилась до 23,3% в 2022 году

Доля российских энергоносителей в общем объеме импорта Европы сократилась в 2022 году. Это следует из ежегодного доклада Statistical Review of World Energy, опубликованного британским Энергетическим институтом (Energy Institute, EI).

На сырую нефть из России прошлось 23,3 процента (116,9 миллиона тонн) от общего объема европейского импорта — доля сократилась на 7,6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом. При этом в физическом выражении поставки в Европу упали на 15,7 процента. Отмечается, что одной из причин уменьшения доли России стал существенный рост европейского импорта — на 11,8 процента.

В организации подсчитали, что в мировом экспорте нефти лидировал Ближний Восток (43 процента от общего объема), за которым следовала Россия (12 процентов). Доля российских поставок на мировом рынке составила 11,5 процента, а объем отгрузок за рубеж увеличился на 1,7 процента в физическом выражении.

Общий экспорт сжиженного и трубопроводного газа из России сократился на 31,3 процента (с долей в 17,4 процента от общемировых поставок). В Европе на российский газ в 2022 году приходилось 32,7 процента от общего объема импорта. При этом поставки по трубопроводам снизились почти вдвое, а экспорт СПГ вырос на 12 процентов.

В EI отметили, что за последние 10 лет на долю России в среднем приходилось около 43 процентов от общего объема мирового экспорта газа по трубопроводам. В 2022 году эта доля сократилась до 29 процентов, но страна по-прежнему остается лидером с долей в 25 от общемировых поставок, на втором месте находится Норвегия с 23 процентами.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что доля российского газа в объеме импорта в ЕС по итогам текущего года может упасть до 5-7 процентов. Эксперт Института развития технологий (ИРТ) ТЭК Кирилл Родионов считает, что такое серьезное сокращение объемов негативно отражается на европейской промышленности. По данным статистического агентства Евростат, производство в еврозоне снижалось дважды за последние полгода, в декабре 2022 года и в марте 2023 года — на 2 и 1,4 процента соответственно.

Снижение доли поставок российской нефти продолжается на фоне усиления антироссийских санкций. По данным Евростат, импорт нефти и нефтепродуктов странами Евросоюза (ЕС) из России в марте 2023 года рухнул до 1,4 миллиона тонн — страны купили на 90 процентов меньше российского топлива, чем в среднем в месяц с 2019 по 2022 год (15,2 миллиона тонн).

Импорта нефти из России в ЕС не сократился до нулевого уровня благодаря исключениям из санкций. Однако в 11-м пакете санкций Совет Евросоюза запретил доступ в европейские порты для танкеров, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти. Также под запрет попал транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

