Назван простой способ сделать секс в паре ярче

Психолог Виктория Макарова: обсуждение секс-фантазий поможет укрепить отношения

Для ярких интимных отношений следует обсуждать секс-фантазии с партнером, считает психолог-сексолог Виктория Макарова. Простой способ это сделать она назвала «Ленте.ру».

Психолог отметила, что многие люди стесняются обсуждать свои эротические фантазии, хотя это способно укрепить отношения в паре. Нерешительность возникает из-за страха быть непонятыми, не принятыми или потерять уважение в глазах друг друга.

Нормой в сексе является все, что приносит удовольствие обоим партнерам. Секс — это про доверие. Когда-то вы уже доверились партнеру, вступив с ним в близкие отношения. Поэтому не стоит бояться довериться близкому человеку снова и улучшить сексуальную жизнь Виктория Макарова психолог-сексолог

Макарова дала несколько советов тем, кто стесняется подобных обсуждений. Прежде всего, она посоветовала создать комфортную обстановку. По ее словам, игривый настрой и флирт помогут расположить партнера и расслабиться самому.

«Расскажите о своем желании и используйте прямую коммуникацию. Начните с простого и узнайте, что ваш партнер об этом думает, — предложила собеседница «Ленты.ру». — В то же время помните о желаниях партнера. Похвалите его или ее, укажите на сильные стороны и то, что больше всего нравится в сексе с ним или с ней».

Нужно дать партнеру понять, что определенный опыт важен, что он способен подарить много положительных моментов, продолжила Макарова. По ее словам, реализованные эротические фантазии позволяют раскрыть сексуальность и привнести новизну в отношения.

Сексолог подчеркнула, что любые сексуальные действия можно осуществлять только с согласия обеих сторон. Кроме того, такие эксперименты должны быть безопасными для здоровья.

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