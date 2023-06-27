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11:41, 27 июня 2023Мир

Стало известно о признании Трампа в хранении плана нападения на другую страну

CNN: появилась аудиозапись с обсуждением экс-президентом Трампом плана нападения на Иран

Фото: Rebecca Cook / Reuters

CNN опубликовал аудиозапись обсуждения экс-президентом США Дональдом Трампом секретного документа с планом возможного нападения США на Иран в 2021 году. Бывший американский лидер достал этот документ и показал его присутствующим. Об этом сказано на сайте телеканала.

Как утверждается, в распоряжении канала оказалась аудиозапись разговора в гольф-клубе в 2021 году, во время которого Трамп признал, что у него хранится именно секретный документ с планом возможного нападения США на Иран. На записи слышно, как политик показывает документ присутствующим.

Также на записи Трамп шутит о том, что его конкурент на выборах 2016 года Хилари Клинтон могла распечатать такой документ.

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Это уже вторая аналогичная аудиозапись, которая оказалась в распоряжении CNN, но предыдущий разговор не содержал деталей, судя по которым Трамп показал документы другим. Так, в начале июня телеканал опубликовал запись разговора Трампа с авторами, работавшими над биографией экс-главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

На ней экс-президент признал, что у него есть секретный военный документ. Он даже достал бумаги и показал их собравшимся.

Позже Трамп заявил, что такого документа у него никогда не было. Хотя во время ссоры с генералом Марком Милли он утверждал, что у него есть этот план.

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    Александр Слабиев
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