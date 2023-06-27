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17:17, 27 июня 2023Наука и техника

Virgin Galactic объявила дату начала коммерческих полетов SpaceShipTwo

Virgin Galactic: коммерческие полеты корабля SpaceShipTwo начнутся 29 июня

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Коммерческие полеты суборбитального корабля SpaceShipTwo начнутся 29 июня. Соответствующую дату миссии, получившей название Galactic 01, объявила компания Virgin Galactic. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый коммерческий экипаж будет включать трех граждан Италии, которые представляют Военно-воздушные силы и Национальный исследовательский совет страны. Полет продлится около полутора часов. В его ходе планируется провести эксперименты в условиях микрогравитации.

В июне компания Virgin Galactic объявила о начале с 27 июня коммерческих суборбитальных полетов.

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В мае корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет.

В марте самолет-разгонщик VMS Eve (WhiteKnightTwo) компании Virgin Galactic, выступающий носителем космоплана VSS Unity, совершил первый после ремонта перелет из аэродрома Мохаве (Калифорния) на космодром Америка (Нью-Мексико).

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    Иван Потапов
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