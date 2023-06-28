В российском городе нашли еще один микроавтобус Пригожина

В Петербурге нашли и вскрыли еще один микроавтобус главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

В Санкт-Петербурге нашли и вскрыли еще один микроавтобус главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает 78.ru.

Сотрудники полиции обнаружили автобус на парковке отеля Пригожина. Транспортное средство было вскрыто и опечатано.

Ранее стало известно об обысках в центрах наборов бойцов ЧВК «Вагнер». Ранее президент России Владимир Путин в своем видеообращении заявил, что организаторы вооруженного мятежа понесут «неминуемое наказание». Российский лидер назвал назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны.