В России отреагировали на намерение Киева перенести дату празднования Рождества

Депутат Журова назвала делом суверенного государства планы Киева перенести дату Рождества

Намерение Киева отмечать Рождество по западному образцу и перенести дату празднования с 25 декабря на 7 января является делом Украины как суверенного государства, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий поделилась своим мнением с «Лентой.ру».

«Это право страны. Если хотят они 25 декабря отмечать, то пусть отмечают. В России же тоже никто не запрещал отмечать Рождество 25 декабря: в какой день хочешь, в такой и отмечаешь. Украина — это суверенное государство», — сказала парламентарий.

При этом депутат выразила обеспокоенность из-за возможности преследования тех граждан, которые будут продолжать отмечать Рождество по старому стилю.

«Главное, чтобы на Украине не преследовали православных, которые будут продолжать отмечать Рождество 7 января, — меня только это может расстроить», — подчеркнула Журова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Согласно проекту, изменения коснутся и некоторых других дат праздников. В частности, День защитников и защитниц Украины будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности предлагается перенести с 28 на 15 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы безумными.