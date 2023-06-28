Поставлена под сомнение эффективность кофеина в улучшении работоспособности

Ученые из Университета Минью подвергли сомнению эффективность приема кофеина как отдельного вещества с целью улучшения концентрации внимания и работоспособности. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, показывает, что при отдельном употреблении кофеина (не в составе кофе) у участников не активировались соответствующие области мозга, что может говорить об эффекте плацебо при приеме напитка.

В ходе работы авторы попросили участников воздержаться от еды и напитков с кофеином хотя бы за три часа до начала исследования. Затем испытуемые выпивали минимум одну чашку кофе в день, а специалисты проводили им МРТ-сканирование мозга: одно до и одно через 30 минут после приема кофеина или стандартной чашки кофе. Во время проведения процедуры добровольцев просили расслабиться или отвлечься от мыслей.

Команда предполагала, что у людей, которые пили кофе, будет более высокая активность префронтальной коры, отвечающей за исполнительную память, а также в области, участвующей в самоанализе и саморефлексии. Однако оказалось, что и употребление кофеина и употребление кофе сделало людей более готовыми к переходу от отдыха к выполнению задач. В то же время прием чашки кофе усилил связь в частях мозга, которые участвуют в рабочей памяти, когнитивном контроле и целенаправленном поведении. Однако эти области не были настолько активными, когда участники принимали только кофеин.

Иначе говоря, одного кофеина для концентрации внимания недостаточно — требуется выпить чашечку именно кофе. Причем данные эффекты не были получены и при употреблении других напитков, содержащих кофеин. Вероятнее всего, повышение работоспособности происходило из-за особого запаха и вкуса кофе или психологических ожиданий, связанных с приемом этого напитка.

