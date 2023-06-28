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18:40, 28 июня 2023Спорт

В клубе НХЛ высказались о влиянии российского паспорта на драфт игроков

В «Каролине» заявили, что российский паспорт не повлияет на перспективы игроков на драфте

Фото: Chris Seward / AP

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнс» Дон Уодделл высказался о влиянии российского гражданства игроков на драфт в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит The Hockey News.

«Мы беспокоимся не столько о паспорте, сколько о том, будет ли этот игрок в топ-6 нападения нашей команды либо защитником первых двух звеньев и тому подобное», — заявил Уодделл, добавив, что в клубе открыты для лучших игроков.

9 мая стало известно, что «Чикаго Блэкхокс» выиграл драфт-лотерею. Команда заняла 30-е место в таблице регулярного чемпионата. Вслед за ней будут выбирать «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.

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    Ксения Курашкина
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