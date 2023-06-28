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13:54, 28 июня 2023Россия

Кремль отказался комментировать данные об указании Путина «мочить» мятежников

Песков отказался комментировать слова Лукашенко об указании Путина «мочить» вагнеровцев
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Alexander Ermochenko/ Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы дал указания «мочить» бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа. Слова пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.

Ранее Лукашенко заявлял, что убедил Путина не торопиться с жесткими решениями в вопросе мятежа Пригожина . «Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить», — рассказал белорусский президент.

«Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», — отреагировал на слова Лукашенко Песков.

По его словам, в Кремле нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о событиях 24 июня на пресс-конференции.

Президент Белоруссии после начала мятежа по согласованию с Путиным вступил с Пригожиным в переговоры, которые длились весь день. В результате Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. По информации пресс-службы Лукашенко, по итогам беседы с президентом Белоруссии было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании. Более подробных данных о соглашении официальные лица не привели до сих пор.

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    Анастасия Шейкина
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