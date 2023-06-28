Кремль отказался комментировать данные об указании Путина «мочить» мятежников

Песков отказался комментировать слова Лукашенко об указании Путина «мочить» вагнеровцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы дал указания «мочить» бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа. Слова пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.

Ранее Лукашенко заявлял, что убедил Путина не торопиться с жесткими решениями в вопросе мятежа Пригожина . «Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить», — рассказал белорусский президент.

«Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», — отреагировал на слова Лукашенко Песков.

По его словам, в Кремле нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о событиях 24 июня на пресс-конференции.

Президент Белоруссии после начала мятежа по согласованию с Путиным вступил с Пригожиным в переговоры, которые длились весь день. В результате Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. По информации пресс-службы Лукашенко, по итогам беседы с президентом Белоруссии было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании. Более подробных данных о соглашении официальные лица не привели до сих пор.