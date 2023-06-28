В ПАСЕ объяснили идею не допускать россиян на ОИ-2024 даже в нейтральном статусе

Член Совета Европы Хеллеланд заявила, что на ОИ-2024 не может быть нейтральных спортсменов

Международному сообществу необходимо воспрепятствовать участию в Олимпиаде-2024 спортсменов с российскими и белорусскими паспортами даже в нейтральном статусе, так как их допуск будет означать, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял сторону России в конфликте с Украиной. Об этом заявила член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и депутат парламента Норвегии Линда Хеллеланд. «Лента.ру» изучила текст соответствующего обращения Хеллеланд к норвежскому правительству.

Она напомнила, что в феврале 2022 года в связи с началом Россией спецоперации на Украине МОК принял ряд ограничительных мер в отношении российского спорта

«МОК призвал все международные спортивные федерации перенести или отменить запланированные спортивные мероприятия в России и Белоруссии, а также потребовал не вывешивать национальные флаги России или Белоруссии. Во время международных спортивных мероприятий не должен звучать национальный гимн России или Белоруссии, МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — уточнила Хеллеланд.

«Нет нейтральных спортсменов»

Она уточнила, что, несмотря на продолжение конфликта России и Украины, МОК рассматривает возможность участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в ОИ-2024 в качестве «нейтральных спортсменов».

«22 июня Совет Европы принял решение потребовать от МОК запретить России и Белоруссии участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Как член Совета Европы я считаю, что мы не можем позволить МОК использовать спорт в качестве инструмента пропаганды», — сослалась парламентарий на ранее опубликованную рекомендацию ПАСЕ в отношении деятельности МОК.

Нет нейтральных спортсменов. Разрешение спортсменам выступать под нейтральным флагом, как предлагают МОК и некоторые специальные федерации, означает, что МОК принимает сторону России. (...) Мы рискуем провести Олимпиаду в следующем году без украинских спортсменов Линда Хеллеланд член ПАСЕ, депутат парламента Норвегии

Она также выразила мнение. что МОК «пытается снять с себя всю ответственность», оставляя решение об участии россиян «на усмотрение специальных федераций». Хеллеланд призывает МОК «встать на правильную сторону истории» и отказать россиянам и белорусам в участии в ОИ-2024.

В связи с этим она обратилась к правительству Норвегии с вопросом о том, как оно намерено повлиять на реализацию вышеупомянутой рекомендации ПАСЕ о полном запрете участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Все слои международного сообщества чем-то жертвуют ради победы Украины. (...) Это должно относиться и к МОК. Потому что речь идет о ценностях и защите человеческой жизни, достоинства и мира, которые, как это ни парадоксально, закреплены в Олимпийской хартии. (...) Украинский народ нуждается в нашей помощи всеми возможными способами Линда Хеллеланд член ПАСЕ, депутат парламента Норвегии

Рекомендация ПАСЕ о недопуске россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе

23 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Игры-2024 в Париже даже в нейтральном статусе. Как отмечает РИА Новости, в документе говорилось, что любое участие российских и белорусских спортсменов «немыслимо, оно, безусловно, будет использоваться в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает другим спортсменам, в первую очередь украинцам, принять участие».

Резолюция ПАСЕ стала реакцией в том числе на то, что 28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия в стартах.