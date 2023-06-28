Введение в России планки на надбавку цен для авто оценили

Эксперт Жигалов: планка на надбавку цен для продажи авто может обернуться спекуляциями

Установка планки на продажу машин российской сборки в автосалонах приведет к росту спекуляций, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

«Любые запреты или другие искусственные ограничения на рост цен на дефицитном рынке немедленно порождают армию спекулянтов», — заявил Жигалов. При установке надбавки все автомобили из шоурумов «переедут на другие площадки», где не будет идти речи ни о соблюдении ценовых ограничений, ни и о заботе о потребителе.

Номинальная маржинальность дилерского бизнеса не превышает восьми процентов, если считать от рекомендованной цены производителя автомобиля, отметил эксперт. Обычно она существенно ниже и составляет два процента. Бывает и так, что дилеры продают автомобили в убыток.

При этом он отметил, что иногда цены взлетают во время ажиотажного спроса, но это связано только с дефицитом машин на рынке. Вместо введения надбавки Жигалов предложил наполнить рынок автомобилями, то есть увеличить предложение.

Установить надбавку максимум в 15 процентов для автомобилей отечественной сборки ранее предложил Национальный союз защиты прав потребителей. Его глава Павел Шапкин заявлял, что таким образом можно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя и избежать искусственных завышений цен со стороны дилеров.