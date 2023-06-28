Стало известно об остановке экспорта из КНР в Россию во время мятежа Пригожина

Reuters: ряд китайских компаний приостановили экспорт в Россию во время мятежа Пригожина

Ряд китайских компаний приостановили экспорт своей продукции в Россию во время мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом стало известно Reuters.

В частности, такое решение приняли некоторые участники торговой организации в провинции Фуцзянь на юге КНР, куда входят производители автозапчастей, одежды и оборудования, рассказал глава объединения Шен Мухуэй. Он отказался назвать конкретные компании, временно прекратившие поставки.

Многие из них думали, что в России «возникнет большая проблема» из-за действий Пригожина, продолжил Мухуэй. По его словам, некоторые производители до сих пор не возобновили отправку товаров, так как «не уверены в том, что произойдет позже».

События 23-24 июня «добавили ложку дегтя в бочку меда торговых отношений «без ограничений» между Китаем и Россией, заявил Reuters сингапурский аналитик по вопросам безопасности Александр Нилл. Тем не менее, в российском МИД заверяли, что Пекин выразил поддержку усилий Москвы по стабилизации ситуации в стране после вооруженного мятежа и «подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что во время мятежа Пригожина в России резко взлетел спрос на наличные и продукты питания. 24 июня примерно в 15 регионах страны было зафиксировано увеличение спроса в среднем на 30 процентов, в том числе на юге — на 70-80 процентов. Трафик в торговых сетях Ростовской области стал выше на 10-15 процентов, в Липецкой — на 30 процентов, а в Воронежской — на 50 процентов.