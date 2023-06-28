Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:28, 28 июня 2023Экономика

Названы категории россиян с ростом максимального размера пособий в полтора раза

Глава Соцфонда Чирков: максимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимут на 49%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В следующем году максимальный максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком вырастет почти в полтора раза (на 49 процентов). Об этом заявил глава Соцфонда России Сергей Чирков, передает «Интерфакс».

По его словам, объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) привело к смене порогового взноса, который ранее использовал ФСС. Теперь граждане страхуются с учетом порога, который был принят в ПФР, что существенно меняет предельный размер выплат.

В Соцфонде указали, что, например, максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году превысит 49 тысяч рублей в 2025-м — 66 тысяч. В настоящее время диапазон выплат находится в пределах от 8,5 тысячи рублей до 33,2 тысячи.

Ранее Минтруд предложил повышать пенсии в России дважды в год в течение двух лет. С 1 января 2024 года они вырастут на 5,3 процента, после чего в 2025-м будет рост на 4 процента в феврале и 3,8 процента в апреле, а в 2026-м — на 4 процента в феврале и 2,8 процента в апреле.

Также в 2024 году материнский капитал проиндексируют на предполагаемый уровень инфляции — на 5,3 процента. Выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    В СНБО Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления
    Массовая драка подростков в российском городе попала на видео
    Определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем
    Блогерша раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды
    Названы категории россиян с ростом максимального размера пособий в полтора раза
    Леса Амазонки пострадали из-за наркомафии
    Nokia представила смартфон для самостоятельного ремонта
    Лжесотрудники ФСБ убедили москвичку уехать в село из-за несуществующего долга
    Лавров обсудил с послами G20 предстоящий саммит в Нью-Дели
    Врач перечислил пять частых ошибок при оказании первой помощи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.