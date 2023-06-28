Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 28 июня 2023Бывший СССР

В России заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике

Дипломат Андреев: русофобская политика в Прибалтике приняла юридическое оформление

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox

Русофобия в Прибалтийских странах приняла юридическое оформление. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.

По его словам, это выражается в том, что любой, кто высказывается в поддержку России и выражает сочувствие российской линии в международных и внутренних делах, попадает под угрозу уголовного преследования. «Это неправильно, это страшно, это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — объяснил дипломат.

В качестве примера Андреев привел уголовные преследования участников мемориальных событий в Прибалтике. А«ктивисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами», — заявил он. Замглавы департамента МИД отметил, что избежать заключения удавалось благодаря своевременному вмешательству.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Россия продолжит разочаровывать русофобов. Он указал, что страна после событий минувших выходных «стала сильнее и это очевидно для всех, кто непредвзято следит за Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили. Когда авторынок придет в норму?
    Воспитательницу обвинили в избиении детей-инвалидов в российском детсаду
    Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден
    Волонтерка случайно рассекретила присутствие западных инструкторов в Краматорске
    Власти захотели запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах
    На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ
    Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе
    Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь Северной Корее
    Два российских фрегата заметили около Тайваня
    В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.