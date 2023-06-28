В России заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике

Дипломат Андреев: русофобская политика в Прибалтике приняла юридическое оформление

Русофобия в Прибалтийских странах приняла юридическое оформление. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.

По его словам, это выражается в том, что любой, кто высказывается в поддержку России и выражает сочувствие российской линии в международных и внутренних делах, попадает под угрозу уголовного преследования. «Это неправильно, это страшно, это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — объяснил дипломат.

В качестве примера Андреев привел уголовные преследования участников мемориальных событий в Прибалтике. А«ктивисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами», — заявил он. Замглавы департамента МИД отметил, что избежать заключения удавалось благодаря своевременному вмешательству.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Россия продолжит разочаровывать русофобов. Он указал, что страна после событий минувших выходных «стала сильнее и это очевидно для всех, кто непредвзято следит за Россией».