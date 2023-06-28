Блогерша нашла неожиданное применение шампуню и удивила подписчиков

TikTok-блогерша @barbie.dreamz неделю умывалась шампунем и избавилась от прыщей

Жительница США (имя и фамилия неизвестны) нашла неожиданное применение шампуню и удивила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом @barbie.dreamz призналась, что решила использовать шампунь от перхоти вместо средства для умывания, чтобы избавиться от прыщей. Сначала американка показала свою внешность до применения шампуня. На размещенных кадрах видно, что лицо инфлюэнсерши выглядит чересчур красным из-за многочисленных высыпаний.

Затем она продемонстрировала свой внешний вид через неделю после регулярного применения шампуня. Кожа блогерши прибрела естественный цвет, а воспаления и пигментные пятна значительно уменьшились. «На мне нет никакого макияжа, только накладные ресницы. И я не использовала фильтр», — уточнила она.

Еще в одном ролике героиня публикации пояснила, что данного эффекта она смогла достичь потому, что появление у нее прыщей было вызвано грибковым заболеванием, а не изменением гормонального фона. По ее словам, шампунь хорошо работает на лице, если его наносить и оставлять на коже на три минуты.

Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию девушки в комментариях под постом. «Планирую теперь вымыть шампунем не только голову, но и все свое тело», «Как же круто выглядит ваша кожа», «Это все потому, что вы использовали противогрибковое средство», «Ощущение, что люди скрывают этот простой совет», «Я попробовал, действительно хорошо работает и питает кожу», — высказались они.

Ранее в июне американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту. На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Сначала женщина провела по очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла мейкап.