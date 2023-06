Представлена ранняя версия The Sims 5

Kotaku: студия Maxis рассказала о нововведениях в игре The Sims 5

Изображение: The Sims

Студия Maxis рассказала о новых особенностях в игре The Sims 5. Об этом сообщает издание Kotaku.

Разработчики симулятора представили новые возможности будущей игры, которая существует под названием Project Rene. В первую очередь игровые персонажи в симуляторе жизни будут иметь более реалистичные паттерны поведения и получат новые позы. В компании отметили, что у игроков также будет больше возможностей для настройки персонажей — разработчики добавят новые прически и цвета волос.

Создатели игры отметили, что в The Sims 5 появятся новые настройки освещения. Так, геймеры смогут установить в доме дополнительные светильники и лампочки. Вместе с тем игровые локации станут более сложными — границы между территориями будут более размыты, чем в The Sims 4. Сроки выхода The Sims 5 не раскрываются, но создатели серии подчеркнули, что продемонстрировали раннюю версию игры.

В компании также рассказали, что упростят интерфейс игры и избавятся от «визуального мусора». «Мы действительно склоняемся к чистым, игривым, простым визуальным эффектам, чтобы помочь вам лучше понять, о чем на самом деле говорят ваши симы», — отметили продюсеры Project Rene.

Компания EA анонсировала следующую часть игры The Sims в октябре 2022 года. Разработчики симулятора описали новую игру как «творческую платформу» и пообещали, что она будет доступна на всех популярных устройствах.