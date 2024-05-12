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15:38, 12 мая 2024Россия

Для жителей частично обрушившегося в Белгороде дома организовали ПВР

ПВР организовали для жителей частично обрушившейся в Белгороде многоэтажки

Фото: Stringer / Reuters

Пункт временного размещения (ПВР) организовали для жителей многоэтажки, которая обрушилась в Белгороде в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пункт открыли в ближайшей школе, где есть укрытие. Жителей с животным отправляют в пункт временного размещения, который находится в центре Белгорода.

Тем временем на месте обрушения возобновили поисковые работы, приостановленные после объявления сигнала ракетной опасности. Сейчас сохраняется угроза обрушения десятиэтажного дома — на фасаде видна трещина.

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19 марта 2024

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов ракеты «Точка-У». Пострадали, по последним данным, 19 человек, среди них двое детей.

На месте ЧП во время разбора завалов произошло повторное обрушение, в результате которого три спасателя получили травмы. Сейчас у дома на улице Щорса объявляют минуты тишины, чтобы выяснить, остался ли кто-либо под завалами дома.

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      Анастасия Шейкина
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