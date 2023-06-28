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16:55, 29 июня 2023Наука и техника

Названа новая опасность пассивного курения для детей

Пассивное курение увеличило количество тяжелых металлов в слюне детей

Фото: lilartsy / Unsplash

Ученые Пенсильванского государственного университета назвали новую опасность пассивного курения для детей. Исследование, опубликованное в Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology, показывает, что воздействие табачного дыма увеличивает присутствие тяжелых металлов в слюне детей.

В ходе работы специалисты опросили примерно 1300 семей на момент рождения их ребенка в 2003 и 2004 годах. Всего в исследовании наблюдалось 238 детей в возрасте до 7,5 года, у них измерили уровни котинина и металлов в слюне.

Авторы обнаружили, что воздействие табачного дыма привело к высокому уровню тяжелых металлов у детей. Причем такие результаты фиксировались даже в семьях, где родители употребляли электронные сигареты. Избыток металлов и элементов, содержащихся в табачном дыме, например, свинец, может нарушать регуляцию биологических функций и приводить к проблемам со здоровьем и поведением.

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Исследователи считают, что тестирование слюны может служить неинвазивным инструментом для оценки воздействия микроэлементов в окружающей среде и на производстве.

В мае сотрудники Гонконгского университета выявили, что пассивное курение может увеличивать риск ухудшения зрения у детей.

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    Елена Апазиди
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