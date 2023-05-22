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11:58, 22 мая 2023Наука и техника

Раскрыта опасность пассивного курения для детей

JAMA Network Open: пассивное курение увеличивает риск близорукости у детей

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Китайские специалисты из Гонконгского университета раскрыли опасность пассивного курения для детей. Оказалось, что вдыхание продуктов горения сигарет увеличивает риск ухудшения зрения. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы изучили данные более 12 тысяч детей в возрасте от шести до восьми лет. Они пришли к выводу, что около 32 процентов детей подвергались воздействию табачного дыма, что привело к проблемам со зрением. В частности, у детей диагностировали миопию — близорукость, из-за которой предметы вблизи пациент видит четко и хорошо, а вдали — размыто.

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После корректировки данных на возраст, пол, семейный анамнез, индекс массы тела и доход семьи была выявлена вероятность развития заболевания. Риск миопии средней и высокой степени был выше в 1,30 и 2,64 раза соответственно. Причем чем младше был ребенок, тем сильнее была корреляция. Кроме того, каждые десять выкуренных в присутствии ребенка сигарет в день оказались связаны с приближением наступления близорукости на один месяц.

В январе 2022 года врач Арсен Расулов выделил три главных правила защиты от рака. В первую очередь он призвал отказаться от вредных привычек, в том числе курения.

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Елена Апазиди
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