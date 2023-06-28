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01:53, 28 июня 2023Россия

Вероятность отправки европейских солдат на Украину оценили

Постпредство РФ в ЕС: европейских солдат отправят на Украину, если она не оправдает надежд

И. о. постпреда России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов считает, что европейских солдат отправят на Украину в случае, если Киев не оправдает надежд Запада при контрнаступлении. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Логвинов считает, что для Запада смысл этого кризиса заключается в том, чтобы ослабить Россию чужими руками. «Но в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — указал дипломат.

Он также отметил, что говорить о каком-либо восстановлении отношений РФ и ЕС нельзя. Он считает, что условие для будущего разговора о принципах бесконфликтного сосуществования только одно. «Отказ ЕС и стран-членов от объявленной нам тотальной войны в торгово-экономической, внешнеполитической, информационной и других сферах», — подытожил собеседник издания.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Европы сейчас «военный психоз», поэтому надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно.

16 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что дал конкретные поручения военным для усиления безопасности страны в связи с обострением боевой обстановки на Украине. Он отметил, что конфликт становится все более серьезным и непредсказуемым.

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    Екатерина Подвигина
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