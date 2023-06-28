Врач рассказала о правильном питании со сладостями

Диетолог Дарья Русакова посоветовала вместо сахара использовать сироп цикория

При постепенном отказе от сладостей нужно использовать вместо сахара сироп цикория, советует диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» Дарья Русакова. Врач рассказала «Ленте.ру» о правильном питании со сладостями.

Полный отказ от сладкого не всегда возможен, поэтому его количество в рационе необходимо сокращать постепенно, посоветовала Русакова. Она рекомендует частично заменять сладости на продукты с более низким содержанием сахара, использовать сахарозаменители.

С сахарозаменителями тоже есть нюансы. Убирая из рациона сахар, в том числе в виде сладостей и десертов, не стоит использовать мед, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе агавы, фиников, винограда, клена. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол Дарья Русакова врач-диетолог

Сладости и десерты можно есть только в первой половине дня, настаивает врач. При этом рацион нужно спланировать так, чтобы не было суммарного превышения углеводов за день.

Можно есть полезные сладости, с высоким содержанием пищевых волокон, отметила Русакова. Например, пастилу без сахара, содержащую пектин. «Шоколад выбирайте с высоким содержанием какао, в нем меньше сахара», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

Врач настоятельно рекомендовала исключить из рациона продукты с добавленным сахаром: сладкую газировку, промышленные фруктовые напитки, соки, соусы, маринады, мясные полуфабрикаты.

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