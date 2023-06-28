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14:15, 28 июня 2023Забота о себе

Врач рассказала о правильном питании со сладостями

Диетолог Дарья Русакова посоветовала вместо сахара использовать сироп цикория

Фото: Vinicius Amano / Unsplash

При постепенном отказе от сладостей нужно использовать вместо сахара сироп цикория, советует диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» Дарья Русакова. Врач рассказала «Ленте.ру» о правильном питании со сладостями.

Полный отказ от сладкого не всегда возможен, поэтому его количество в рационе необходимо сокращать постепенно, посоветовала Русакова. Она рекомендует частично заменять сладости на продукты с более низким содержанием сахара, использовать сахарозаменители.

С сахарозаменителями тоже есть нюансы. Убирая из рациона сахар, в том числе в виде сладостей и десертов, не стоит использовать мед, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе агавы, фиников, винограда, клена. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол

Дарья Русаковаврач-диетолог

Сладости и десерты можно есть только в первой половине дня, настаивает врач. При этом рацион нужно спланировать так, чтобы не было суммарного превышения углеводов за день.

Можно есть полезные сладости, с высоким содержанием пищевых волокон, отметила Русакова. Например, пастилу без сахара, содержащую пектин. «Шоколад выбирайте с высоким содержанием какао, в нем меньше сахара», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

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Врач настоятельно рекомендовала исключить из рациона продукты с добавленным сахаром: сладкую газировку, промышленные фруктовые напитки, соки, соусы, маринады, мясные полуфабрикаты.

Ранее диетолог Кристина Плотникова перечислила идеальные напитки для завтрака. Среди них оказались кефир и зеленый чай.

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    Вера Владзиевская
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