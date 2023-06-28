Фитнес-тренер назвала способы получить тонкую талию

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева призвала нормализовать работу ЖКТ ради тонкой талии

Фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева призвала нормализовать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ради тонкой талии. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы скорректировать фигуру.

В моде стильная спортивная и повседневная одежда с высокой талией, пояса-корсеты, говорит Дерендеева. И многие, по ее словам, готовы выполнять огромное количество упражнений на пресс, чтобы получить заветные параметры. Однако не всегда эти методы срабатывают.

Объем талии зависит от состояния мышц спины, глубоких мышц живота, правильного дыхания, количества жировой ткани и природой заложенных пропорций «талия-бедра». Многие параметры мы можем изменить Ольга Дерендеева фитнес-тренер

Девушкам с нормальным весом, которые хотят получить более четкий рельеф в области живота, Дерендеева посоветовала исключить на пару месяцев из рациона молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Также она рекомендовала обратить внимание на работу ЖКТ. Часто именно раздутый кишечник дает выпирающий живот, объяснила фитнес-тренер. Необходимо отследить, на какие продукты есть такая реакция, и скорректировать питание.

Тем, кто стремится заполучить тонкую талию с помощью спорта, не стоит выполнять много упражнений на боковые скручивания, наклоны в сторону с гантелями. Это не сделает талию меньше, говорит Дерендеева. При этом она призывает уделить внимание работе с поперечной мышцей живота, которая создает корсет изнутри.

Как выглядит ваша талия, зависит и от осанки. Нижние ребра не должны быть зажаты. Им нужно свободно двигаться при дыхании. Сядьте прямо, положите ладони на нижние ребра и медленно подышите. Почувствуйте, насколько ваши ребра подвижны или нет Ольга Дерендеева фитнес-тренер

Фитнес-тренер отметила, что человек, которому от природы не дана тонкая талия, может сыграть на контрасте. «Визуально можно сделать талию более тонкой за счет более широкой спины и ягодиц. На тренировках добавьте акцент на эти группы мышц», — заключила Дерендеева.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала об идеальном графике питания для красивой фигуры. Она призвала следить за регулярностью приема пищи.

