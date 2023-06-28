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19:15, 28 июня 2023Путешествия

Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа

Телеканал CBC опубликовал видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан»

В сети появилось видео, на котором можно рассмотреть обломки взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан». Соответствующий ролик и снимки публикует телеканал CBC.

На опубликованных кадрах видно, как подъемный кран спускает остатки каркаса аппарата к земле, где к ним подходят люди в спецодежде. «На кадрах — все, что осталось от батискафа "Титан", который взорвался недалеко от затонувшего "Титаника"», — говорится в подписи к видео.

Ранее место, где случилась трагедия с туристическим батискафом «Титан», сфотографировали из космоса. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос». Фото было сделано космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Известно, что на борту судна находились пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. Никому из них спастись не удалось.

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    Марина Черняк
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