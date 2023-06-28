Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:27, 28 июня 2023Экономика

Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов

Уровень заплат для полных страховых взносов предложили увеличить до 200 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России к 2026 году предельная величина базы для начисления страховых взносов по полной ставке 30 процентов увеличится на 26 процентов. Изменение предусмотрено проектом бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, выдержки из которого приводит РБК.

Согласно документу, величина базы, то есть годовая зарплата россиян, в 2024 году составит 2,12 миллиона рублей (предполагает зарплату до 177 тысяч рублей в месяц), в 2025 году — 2,267 миллиона рублей (до 189 тысяч рублей в месяц), а в 2026 году увеличится до 2,417 миллиона рублей (до 201 тысяч рублей в месяц). С учетом резкого роста на 22,5 процента в 2023 году, предельная база увеличится в полтора раза за четыре года (с 2022 по 2026 год).

Если заработная плата сотрудника нарастающим итогом в течение года не превышает размер базы, работодатель перечисляет с нее полный тариф страховых взносов — 30 процентов. При превышении суммы заработка тариф снижается до льготных 15,1 процента. Поэтому при увеличении показателя предельной величины базы компании дольше вынужден платить взносы за работника в полном размере.

Материалы по теме:
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023
Турция стоит на пороге глубокого кризиса. Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
Турция стоит на пороге глубокого кризиса.Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
24 июня 2023

Величина базы рассчитывается по формуле: средняя прогнозируемая зарплата на определенный год, умноженная на 12 месяцев и повышающий коэффициент 2,3. В Минтруда отметили, что именно от динамики средних заработных плат зависит изменение базы, так как коэффициент остается неизменным.

При этом российское законодательство предполагает льготы для ряда отраслей и компаний, которые позволяют снизить размер взносов в бюджет. В частности, они распространяются на малый и средний бизнес (для них действует ставка 15 процентов для части зарплат выше минимального размера оплаты труда (МРОТ)), некоммерческие организации и IT-сектор.

В 2023 году размер взносооблагаемой базы подскочил с 1,565 до 1,917 миллиона рублей. Изменения вызвали недовольство бизнеса, который пожаловался на рост финансовой нагрузки в большинстве отраслей экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano
    Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны
    Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту
    Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал
    На Украине назвали условие для начала мирных переговоров
    Врачи назвали самые полезные в жару напитки
    Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
    Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов
    Жизнь российских школьников решили кардинально изменить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.