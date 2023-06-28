Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов

Уровень заплат для полных страховых взносов предложили увеличить до 200 тысяч рублей

В России к 2026 году предельная величина базы для начисления страховых взносов по полной ставке 30 процентов увеличится на 26 процентов. Изменение предусмотрено проектом бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, выдержки из которого приводит РБК.

Согласно документу, величина базы, то есть годовая зарплата россиян, в 2024 году составит 2,12 миллиона рублей (предполагает зарплату до 177 тысяч рублей в месяц), в 2025 году — 2,267 миллиона рублей (до 189 тысяч рублей в месяц), а в 2026 году увеличится до 2,417 миллиона рублей (до 201 тысяч рублей в месяц). С учетом резкого роста на 22,5 процента в 2023 году, предельная база увеличится в полтора раза за четыре года (с 2022 по 2026 год).

Если заработная плата сотрудника нарастающим итогом в течение года не превышает размер базы, работодатель перечисляет с нее полный тариф страховых взносов — 30 процентов. При превышении суммы заработка тариф снижается до льготных 15,1 процента. Поэтому при увеличении показателя предельной величины базы компании дольше вынужден платить взносы за работника в полном размере.

Величина базы рассчитывается по формуле: средняя прогнозируемая зарплата на определенный год, умноженная на 12 месяцев и повышающий коэффициент 2,3. В Минтруда отметили, что именно от динамики средних заработных плат зависит изменение базы, так как коэффициент остается неизменным.

При этом российское законодательство предполагает льготы для ряда отраслей и компаний, которые позволяют снизить размер взносов в бюджет. В частности, они распространяются на малый и средний бизнес (для них действует ставка 15 процентов для части зарплат выше минимального размера оплаты труда (МРОТ)), некоммерческие организации и IT-сектор.

В 2023 году размер взносооблагаемой базы подскочил с 1,565 до 1,917 миллиона рублей. Изменения вызвали недовольство бизнеса, который пожаловался на рост финансовой нагрузки в большинстве отраслей экономики.