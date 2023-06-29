Стало известно о техническом перевооружении производства «Ангары»

«Роскосмос»: смонтировано 90 процентов оборудования для производства «Ангары»

Смонтировано 90 процентов оборудования для производства ракет семейства «Ангара» по замкнутому циклу. Об этом, как сообщает «Роскосмос» в Telegram, стало известно вице-премьеру России Денису Мантурову в ходе посещения цеха окончательной сборки в «Полете» — омском филиале московского Центра Хруничева.

Чиновник осмотрел контрольно-испытательные станции для электрических испытаний ракет легкого и тяжелого классов, а также ознакомился с итогами программы реконструкции и технического перевооружения предприятия.

«Сейчас смонтировано 90 процентов оборудования, необходимого для производства "Ангары" по замкнутому циклу, проведена реконструкция нескольких десятков тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей», — говорится в заявлении госкорпорации.

В июне «Роскосмос» сообщил, что комплексные испытания «Ангары-НЖ» — конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» — стартовали на космодроме Восточный.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что макет носителя прибыл на космодром Восточный для отработки подготовки первой летной ракеты к пуску.