Российские автомобилисты пожаловались на дефицит моторных масел

НАС: автомобилисты в России столкнулись с дефицитом моторных масел из-за санкций

На фоне снижения поставок автомобильных товаров из-за рубежа в России образовался дефицит качественных моторных масел — в стране нет нужных присадок для их производства. Письмо с соответствующей жалобой направил премьер-министру Михаилу Мишустину вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, пишут «Известия».

До введения санкций большая часть спроса (60 процентов) на присадки в России обеспечивалась импортом. Причем по ряду наиболее сложных добавок зарубежные поставки обеспечивали более чем 90 процентов потребления. В этой ситуации Россия ищет альтернативных поставщиков, однако новые логистические цепочки не всегда работают стабильно, подчеркивают в НАС.

Особенно остро проблема нехватки моторных масел стоит перед водителями большегрузов — привычные высококачественные масла иногда отсутствуют в магазинах, на рынке также растет число контрафактной продукции. В связи с этим водители используют менее качественные масла, предназначенные для устаревших типов двигателей.

Для решения проблемы НАС предлагает в том числе освободить от налога на прибыль российские нефтеперерабатывающие заводы, которые смогут обеспечить производство необходимой продукции на замену импортной. Кроме того, организация считает важным введение субсидий на поддержку нефтехимии в России.

В то же время сами производители, а также Минэнерго и Минпромторг отрицают отсутствие масел в стране, а выпуск базового моторного масла в России полностью удовлетворяет спрос. Эксперты на рынке считают, что некоторые перевозчики просто привыкли к импортной продукции и неохотно переходят на отечественный продукт.

О проблемах со смазочными материалами в России ранее уже предупреждал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»). В организации отметили, что объем контрафакта по отдельным группам товаров на рынке доходит до 50 процентов. Глава центра Михаил Дубин подчеркнул, что зачастую в автомобили вместо специального масла заливают «чуть ли не подсолнечное».