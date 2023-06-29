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13:16, 29 июня 2023Россия

В Кремле прокомментировали слова Путина об отношении к Корану в России

Песков отметил важность комментария Путина об отношении к Корану в России

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Комментарий Владимира Путина об отношении к Корану на территории России очень важен на фоне протестной акции, случившейся в Швеции. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Президент отметил, что каким-то образом посягать на Коран в нашей стране является преступлением. Конечно, это очень важный комментарий на фоне того, что происходит в Швеции», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Во время посещения мечети Джума в Дербенте Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман и напомнил, что неуважение к религиозным святыням является преступлением как по Конституции, так и в соответствии с 282-й статьей Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее стало известно, что около мечети разорвали и сожгли Коран. Участник акции в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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    Варвара Родикова
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