Стало известно о планах США отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

Пентагон: США отправят с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо» с ядерным оружием

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в будущем отправят с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие. Его слова приводит РИА Новости.

Райден сообщил о планах США отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо» и подчеркнул, что она посетит страну с отчетным визитом. При этом он отказался ответить на вопрос, будет ли субмарина в этот момент вооружена ядерным оружием.

16 июня американская подводная лодка Michigan с управляемыми крылатыми ракетами посетила южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане. Мероприятие состоялось в рамках Вашингтонской декларации, заключенной в апреле 2023 года между США и Южной Кореей.

Накануне Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это случилось сразу же после завершения совместных учений США и Южной Кореи на границе с КНДР.