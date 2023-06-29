Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 29 июня 2023Мир

Стало известно о планах США отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

Пентагон: США отправят с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо» с ядерным оружием

Фото: Yonhap News Agency / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в будущем отправят с визитом в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие. Его слова приводит РИА Новости.

Райден сообщил о планах США отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо» и подчеркнул, что она посетит страну с отчетным визитом. При этом он отказался ответить на вопрос, будет ли субмарина в этот момент вооружена ядерным оружием.

16 июня американская подводная лодка Michigan с управляемыми крылатыми ракетами посетила южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане. Мероприятие состоялось в рамках Вашингтонской декларации, заключенной в апреле 2023 года между США и Южной Кореей.

Накануне Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это случилось сразу же после завершения совместных учений США и Южной Кореи на границе с КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об упущенном шансе мира на Украине

    В России заявили о завершении мобилизационного резерва на Украине

    Стало известно о выплате США 4,5 миллиарда долларов на госдолг Украины

    Звезда фильма «В отрыв!» перенесет операцию на распухшем интимном органе

    В Пентагоне опровергли сбор данных китайским аэростатом

    Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт на протяжении многих лет

    Стало известно о рекордно высокой зарплате тренера сборной Саудовской Аравии

    Постпред России при ООН рассказал о невозможности изменить баланс сил на Украине

    Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными державами

    В США рассказали о массовом дезертирстве украинцев на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости