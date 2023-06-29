Экономичность «энергетического сердца» гаубицы «Мста-С» улучшили

Экономичность энергоустановки самоходной гаубицы «Мста-С» улучшили на 20 процентов

Экономичность газотурбинного агрегата энергопитания, который применяют в самоходной гаубице «Мста-С», улучшили. Специалисты СКБ «Турбина» и ВНИИ «Сигнал» (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») снизили расход топлива энергоустановки на 20 процентов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор СКБ Эдуард Баженов.

Он отметил, что энергоагрегаты «Турбины» установлены в зенитных ракетных системах С-350 «Витязь», С-400 и артиллерийских системах.

«На каждой САУ "Мста-С" есть "энергетическое сердце", которое позволяет вести огонь, — это наш двигатель. На этой выставке мы предлагаем новое направление — совместно с ВНИИ "Сигнал" создали новую систему управления и диагностики этой машины. Теперь благодаря системе управления ВНИИ "Сигнал" и доработкам наших конструкторов этот двигатель стал более экономичным: на 20 процентов снижен расход топлива», — сказал Баженов в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

По его словам, энергоагрегат стал «более прозрачным с точки зрения предотвращения аварийных ситуаций» и получил возможность регулировки частоты вращения. Если потребители машины не нуждаются в максимальной мощности, турбина автоматически снижает обороты, сохраняя свой ресурс и снижая расход топлива.

Ранее в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала специальной военной операции.