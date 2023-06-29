Модель OnlyFans показала фигуру в откровенном купальнике

Модель OnlyFans Деми Роуз показала фигуру в бикини с чашками в виде морских раковин

Британская манекенщица Деми Роуз показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя модель OnlyFans запечатлена в бикини золотистого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок на высокой талии. При этом чашки верха купальника оформлены в виде морских раковин. «Бог — мой любимый художник», — подписала звезда пост, который набрал более 150 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом девушки и принялись писать комплименты в комментариях. «Ты удивительна», «Чертовски великолепно смотришься!», «Эта девушка выглядит, как богиня», «Ты такая красивая, что невозможно отвести глаза», «Притягиваешь, как магнит», — высказывались они.

В апреле Деми Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках она держала сумку в тон образа.