Бывшая солистка «Серебра» снялась без макияжа и удивила фанатов

Певица Ольга Серябкина показала естественную внешность и удивила фанатов

Бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость сняла видео, в котором продемонстрировала процесс нанесения макияжа. В начале ролика певица предстала перед камерой в белой майке с глубоким декольте и без косметики на лице. Затем она нанесла на кожу два смешанных оттенка тонального крема, подвела глаза, оформила брови и контур губ. В конце публикации звезда прокрасила тушью ресницы и дополнила макияж губ блеском.

Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы и принялись писать комплименты в комментариях. «Нужно иметь смелость, чтобы выйти вот так без макияжа. Для меня это то же самое, что показать себя без одежды», «Спасибо за натурализм», «Красотка!», «Нужно побольше таких видео снимать», «Отлично выглядишь без макияжа! Надо больше показывать себя», — высказывались они.

В марте Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру после резкого похудения. Исполнительница поделилась видео в соцсетях, где она запечатлела себя в зеркале с тканевой маской на лице. На размещенных кадрах видно, что она одета в черные шорты и ярко-зеленый топ. «Так, я похудела. Честно говоря, не знаю как. Последний раз, когда я взвешивалась, то была 54», — рассказала певица.