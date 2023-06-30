Названы преимущества российских гаубиц с «Успехом»

Военный эксперт Артамонов: «Мста-С» с системой «Успех-С» автоматически наводит ствол

Самоходная гаубица 2С19М1 «Мста-С» с автоматизированной системой управления наведением и огнем «Успех-С» может автоматически наводить ствол. Преимущества российской самоходной артиллерийской установки (САУ) назвал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с News.ru.

«В новой версии наводка по координатам происходит как в САУ CAESAR. Модернизированная версия гаубицы сама обрабатывает запрос, когда вы вводите координаты цели, сама наводит ствол и готовится к выстрелу, выбирает тип снаряда в зависимости от цели, которую ввели и автоматически выбрасывает гильзу, соответственно, это облегчает работу артиллерийского расчета и ускорение», — сказал он.

Базовую версию 2С19 «Мста-С» приняли на вооружение в 1989 году. Машина на гусеничном шасси оснащена гаубицей 2А64 калибра 152 миллиметра. САУ предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, техники, живой силы и укреплений противника.

В мае гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия на колесном шасси 2С43 «Мальва» завершены.

В апреле временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский сообщил, что государственные испытания САУ «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году.