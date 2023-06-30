Стало известно о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от российских активов

Bloomberg: ЕС поддержал введение налога на сверхприбыль от замороженных активов россиян

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) поддержали план, который предусматривает введение налога на сверхприбыль от замороженных активов российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что объем замороженных российских активов Еврокомиссия (ЕК) оценила в 200 миллиардов евро. Предполагается, что вырученные средства направят на восстановление инфраструктуры городов Украины.