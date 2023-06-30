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23:07, 30 июня 2023Спорт

УЕФА разрешил «Барселоне» выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024

УЕФА завершил проверку по делу Негрейры и разрешил «Барселоне» выступать в Лиге чемпионов

Фото: Albert Gea / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Барселоне» выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает Cadena SER.

В УЕФА завершили проверку по делу о коррупции с участием бывшего вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Таким образом, каталонцев не отстранят от турниров.

В марте 2023 года в отношении «Барселоны» начали разбирательство по делу о коррупции. Сообщалось, что в период с 2001 по 2018 год руководство клуба перечислило более семи миллионов евро Негрейре. Сам функционер утверждал, что лишь консультировал команду по решениям судей, поскольку каталонцы хотели убедиться, что арбитры к ним не предвзяты.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» победила в чемпионате Испании и получила лицензию для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.

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    Ксения Курашкина
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