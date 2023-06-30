Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию

40 сотрудников посольства РФ в Бухаресте и члены их семей покинут Румынию 1 июля

Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в субботу, 1 июля, из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Румынии, передает ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности страну покинут 40 сотрудников дипмиссии вместе с членами семей. Вылет состоится около 13:00 по местному времени на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании. В общей сложности страну покинут 80 человек.

Ранее экс-глава МИД Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адриан Северин назвал бессмысленным и рискованным оскорблением сокращение штата посольства РФ. Он напомнил, что страна официально не находится в состоянии войны с Россией.

8 июня стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней.