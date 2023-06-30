Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:44, 30 июня 2023Ценности

Россиянам назвали пять действенных способов избавиться от целлюлита

Нутрициолог Марина Мельникова: уменьшить целлюлит помогают авокадо и листовая зелень

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Нутрициолог Марина Мельникова назвала россиянам пять действенных способов, которые помогают избавиться от целлюлита. Соответствующий комментарий публикует Life.

Специалистка рассказала, что уменьшить воспаление в организме и минимизировать проявление неровностей кожи помогают продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. «Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зерна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт напомнила о важности регулярной физической нагрузки, которая делает кожу более упругой, и увлажняющего кожу обильного питья. При этом она добавила, что в день необходимо употреблять до восьми стаканов жидкости.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Среди прочего, по словам Мельниковой, лосьоны и кремы для местного применения увеличивают циркуляцию поверхностного слоя эпидермиса и обеспечивают временное уменьшение апельсиновой корки.

В заключение нутрициолог посоветовала обращаться за профессиональными процедурами, такими как радиочастотная лазерная терапия, массаж глубоких тканей, эндермология. Она пояснила, что данные манипуляции способствуют разрушению жировых клеток и стимулируют выработку коллагена и эластина, которые разглаживают ямочки.

Ранее в июне певица Рита Дакота показала целлюлит на фото в купальнике. Телезвезда разместила кадр, на котором она позирует на улице под прямыми лучами солнца. На снимке видны неровности на коже Дакоты, в том числе целлюлит.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил изменить подходы валютного регулирования

    Россияне массово устремились на отдых в азиатские страны

    Во всей Франции остановят общественный транспорт

    Ведущая «Дома-2» объяснила отказ от участия в популярном телешоу на ТНТ

    Ревнивый россиянин выстрелил в бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

    Медведев оценил реакцию Запада на события в России фразой «наблюдатели хреновы»

    Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре города в выходные

    Люся Чеботина рассказала о реакции на хейтеров

    Стало известно о стрельбе в аэропорту Кишинева

    Huawei анонсировала запуск 5.5G

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости