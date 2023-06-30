Итальянский клуб Черышева пожаловался на слишком высокую зарплату игрока

В итальянской «Венеции» допустили, что Черышев может покинуть клуб из-за высокой зарплаты

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента пожаловался на высокую зарплату российского полузащитника клуба Дениса Черышева. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, из-за этого хавбек может покинуть клуб в летнее трансферное окно. «Его зарплата слишком высока, мы сокращаем наш бюджет», — отметил Мента.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года в качестве свободного агента. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Черышев провел 24 матча в итальянской серии B. Россиянин отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.