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06:49, 30 июня 2023Россия

Военный аналитик оценил последствия удара по штабу ВСУ в Краматорске

Военный аналитик Шурыгин назвал болезненным для ВСУ удар по штабу в Краматорске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» оценил последствия ракетной атаки по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске и назвал этот удар болезненным.

Таким образом он прокомментировал сообщение Минобороны России о том, что в результате удара по пункту дислокации украинских военных были уничтожены два генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных наемников.

«Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, но то, что уничтожены военные наемники — это без вопросов», — отметил эксперт.

Он призвал дождаться исчезновения украинских генералов из публичного пространства, чтобы понять, о ком именно идет речь. Шурыгин также не смог уточнить, каким образом это скажется на ситуации на передовой.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту в Краматорске, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии. Впоследствии офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ.

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    Марина Совина
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