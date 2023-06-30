80-летний мужчина заявил о бессоннице на протяжении 60 лет

Пожилой вьетнамец заявил, что лишился способности спать и бодрствует уже 60 лет

80-летнего мужчину из Вьетнама прозвали «сверхчеловеком» из-за того, что он, по его словам, лишился способности спать и всегда бодрствует. Об этом сообщает The Daily Star.

Пожилой вьетнамец Тай Нгок заявил, что не спал уже на протяжении 60 лет. Бессонница одолела его после странной лихорадки, которую он перенес в юности. Друзья и родные Нгока подтвердили, что никогда не видели его спящим. Медики, которые проверяли его состояние, также не нашли свидетельств того, что он отдыхает ночью. При этом, несмотря на тяжелый случай бессонницы, мужчина не испытывает симптомов усталости или галлюцинаций.

В интервью блогеру Дрю Бински Нгок признался, что не помнит, когда последний раз погружался в дрему. Мужчина назвал «зеленый чай и рисовое вино» своими главными источниками энергии. При этом переводчик и родственник Нгока сообщил Бински, что на самом деле мужчина «мечтает о сне». В ходе разговора с Бински выяснилось также, что во время Вьетнамской войны Нгок получил ранение руки. Бински предположил, что причиной бессонницы могло стать посттравматическое стрессовое расстройство.

Несмотря на возраст, пожилой вьетнамец по-прежнему работает: днем он занимается фермерством и ухаживает за полями, а ночью делает вино. Обычно около четырех утра Нгок все-таки ложится в постель в надежде ненадолго уснуть, но его попытки не приносят желаемого результата.

Бессонница, также известная как инсомния, — это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени. При этом считается, что хроническая бессонница приводит к негативным последствиям для организма — например, к окислительному стресс, который отражается на процессах обучения, кратковременной и долговременной памяти. Длительное лишение сна всегда ведет к когнитивным нарушениям и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Считается, что абсолютная потеря способности засыпать на протяжении долгого периода — симптом фатальной семейной бессонницы, редкого неизлечимого наследственного заболевания. Оно неизбежно приводит к летальному исходу, поскольку человеческий мозг не может выдержать постоянного бодрствования.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании провели исследование и определили 16 различных видов сна. Все люди, по заключению исследователей, делятся на тех, которые страдают от бессонницы, и тех, кто крепко и спокойно спит всю ночь и не нуждается в дневном сне.