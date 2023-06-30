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00:40, 30 июня 2023Мир

Ирак потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иммигранта

Власти Ирака потребовали от Швеции выдачи иммигранта, который публично сжег Коран

Фото: Unsplash.com

Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иммигранта, который публично совершил акт сожжения Корана. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Ахмед ас-Саххаф, его слова приводит агентство INA.

Дипломат напомнил, что этот человек является гражданином Ирака. «Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством», — подчеркнул он.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.

Позднее стало известно, что акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции провел беженец из Ирака 37-летний Салван Момика.

Десятки протестующих иракцев взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде в ответ на акцию сожжения Корана перед центральной мечетью Стокгольма.

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    Марина Совина
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