В «Сельте» оценили вклад Карпина в успех клуба

В «Сельте» назвали Валерия Карпина живой историей клуба

В «Сельте» оценили вклад Валерия Карпина в успех клуба в преддверии столетия команды. Об этом говорится в публикации пресс-службы в Twitter.

«Он наделил "Сельту" своим соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века», — написали в «Сельте», назвав Карпина живой историей клуба. Кроме того, в команде заявили, что Карпин вместе с Александром Мостовым составлял «дуэт мечты».

Карпин играл в испанском клубе на позиции полузащитника с 1997-го по 2002 год. Вместе с командой он выиграл Кубок Интертото и стал финалистом Кубка Испании. Мостовой выступал в составе «Сельты» с 1996-го по 2004 год.

Летом 2021 года Карпин стал главным тренером сборной России. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не сыграла в них из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА). На данный момент специалист также возглавляет «Ростов».