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12:23, 30 июня 2023Бывший СССР

Лавров назвал враньем обвинения Киева в подготовке Россией взрыва на ЗАЭС

Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева в подготовке Россией взрыва на ЗАЭС

Фото: Nic Bothma / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева в подготовке взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

Он сообщил, что эксперты МАГАТЭ посещают станцию, направляют в Вену регулярные доклады и прекрасно знают, кто ее обстреливает.

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