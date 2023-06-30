Лавров назвал враньем обвинения Киева в подготовке Россией взрыва на ЗАЭС

Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева в подготовке Россией взрыва на ЗАЭС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева в подготовке взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

Он сообщил, что эксперты МАГАТЭ посещают станцию, направляют в Вену регулярные доклады и прекрасно знают, кто ее обстреливает.