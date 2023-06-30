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20:40, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Главред РИА ФАН заявила о прекращении работы издания

Главред РИА ФАН Кристина Масенкова заявила, что издание прекращает работу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Главный редактор входящего в медиагруппу «Патриот» издания РИА ФАН («Федеральное агентство новостей») Кристина Масенкова заявила о прекращении им работы. Об этом она сообщила ТАСС.

Масенкова отрицательно ответила на вопрос о том, продолжит ли РИА ФАН работу. Она также подтвердила блокировку издания.

Уточняется, что до мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот», в которую входит РИА ФАН, «Невские новости» и ряд других изданий. Ранее стало известно, что он лично заявил о ликвидации медиагруппы. Сотрудники изданий находятся в стадии увольнения. Они отметили, что руководство обещало выплатить им зарплату за прошедший месяц.

Перед этим Роскомнадзор ограничил доступ к входящим в медиагруппу «Патриот» изданиям. Речь идет о медиа РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости».

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    Олег Давыдов
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