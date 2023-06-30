Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 и 2025 годы

Авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском перенесли на 2024 и 2025 годы

Авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском в 2023 году не состоится. Его официально перенесли на следующие годы. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — отмечается в публикации.

О переносе авиасалона МАКС на 2024 год ранее сообщал источник ТАСС. «Подготовка к летной программе уже отменена», — добавил другой информатор.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был состояться в городе Жуковском с 25 по 30 июля. Ранее сообщалось, что на мероприятии покажут пассажирский самолет Ил-114 и газогенератор двигателя ПД-35.