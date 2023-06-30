Минобрнауки рекомендовало начислять допбаллы абитуриентам за участие в СВО

Минобрнауки рекомендовало вузам начислять до 10 допбаллов абитуриентам за участие в СВО

Минобрнауки рекомендовало вузам начислять дополнительные баллы тем, кто прошел военную службу или участвовал в спецоперации на Украине. Это следует из письма замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, опубликованного на сайте федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

В документе сказано, что за это образовательные учреждения могут добавлять до 10 дополнительных баллов к сумме индивидуальных достижений. Их, в частности, могут получить те, кто прошел военную службу по контракту или был мобилизован, а также пошел служить в добровольческих формированиях.

Ранее Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Проект также учитывает срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения и предусматривает право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы для тех детей, чьи родители работали врачами во время пандемии.

В ходе приемной кампании в вузы 2022 года данные детей участников СВО, имеющих льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены. Обычные же абитуриенты были перечислены в списках на поступление по ФИО или номеру СНИЛС. Как объяснили в Минобрнауки, ведомство само направило в вузы рекомендацию присваивать детям участников СВО специальные номера.