Стали известны подробности стрельбы в аэропорту Кишинева

ТАСС: предварительно, устроивший стрельбу в аэропорте Кишинева пассажир прилетел из Турции

По предварительным данным, пассажир, устроивший стрельбу в аэропорте Кишинева, прилетел из Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Молдавии сообщили, что число жертв при стрельбе выросло до двух. На место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения «Молния».

Также стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений вместе с заложниками. при этом число оказавшихся в заложниках людей не сообщается.

Вечером 30 июня появились сообщения, что иностранец застрелил полицейского в аэропорте Кишинева, перед этим отобрав у него пистолет. Перед этим ему запретили въезд в республику.