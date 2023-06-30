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18:40, 30 июня 2023Бывший СССР

Стали известны подробности стрельбы в аэропорту Кишинева

ТАСС: предварительно, устроивший стрельбу в аэропорте Кишинева пассажир прилетел из Турции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrei Mardari / Inquam Photos / Reuters

По предварительным данным, пассажир, устроивший стрельбу в аэропорте Кишинева, прилетел из Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Молдавии сообщили, что число жертв при стрельбе выросло до двух. На место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения «Молния».

Также стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений вместе с заложниками. при этом число оказавшихся в заложниках людей не сообщается.

Вечером 30 июня появились сообщения, что иностранец застрелил полицейского в аэропорте Кишинева, перед этим отобрав у него пистолет. Перед этим ему запретили въезд в республику.

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    Алевтина Запольская
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