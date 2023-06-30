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19:28, 30 июня 2023Мир

Россию обвинили в разрушении режима контроля за вооружениями

Гаврилов: Запад обвинил Россию в разрушении режима контроля за вооружениями
Константин Гаврилов

Константин Гаврилов. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Запад обвинил Россию в разрушении режима контроля за вооружениями на прошедшей 29-30 июня в Вене конференции по выходу РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

«Представители коллективного Запада ничего не нашли лучше, как зачитать заготовленные на основе американской методички крайне политизированные заявления», — подчеркнул дипломат, отметив, что это лишь подтвердило правильность решения российской стороны.

Гаврилов указал, что построение европейской безопасности без России невозможно, следовательно, западные страны «рано или поздно» сядут за стол переговоров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вступление Финляндии и процедуру приема Швеции в НАТО последней каплей для выхода России из ДОВСЕ. Дипломат подчеркнул, что Финляндия не является участницей договора, поэтому перспектива размещения в государстве вооружений сил третьих стран существенно нарушает стабильный баланс вооружений на севере Европы.

«Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции», — заявил Рябков.

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    Виктория Кондратьева
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