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13:52, 30 июня 2023Спорт

Футболист сборной России перешел в «Зенит»

Футболист сборной России Александр Коваленко перешел из «Сочи» в «Зенит»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник сборной России Александр Коваленко перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Контракт с 19-летним игроком рассчитан до 2028 года, финансовые условия сделки не сообщаются. Права на хавбека принадлежали «Сочи», однако в минувшем сезоне Коваленко на правах аренды выступал за «Крылья Советов». На счету полузащитника один гол и две результативные передачи в 23 встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Осенью 2022 года Коваленко впервые получил приглашение в сборную России. 24 сентября хавбек дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Минувший чемпионат в пятый раз подряд выиграл «Зенит».

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    Алексей Гусев
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