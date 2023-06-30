Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 30 июня 2023Россия

В Кремле объяснили поездку Путина в Дагестан

Песков: Путин питает теплые чувства к Дагестану и рад развитию региона

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин испытывает теплые чувства к Дагестану и разделяет радость жителей в связи с развитием региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует «Газета.ру».

Путин посетил Дагестан в среду, 28 июня. В ходе визита в республику он пообщался с жителями Дербента.

Один из журналистов упомянул о визите президента в Дагестан в 1997-м году. В ответ на это Песков напомнил, что Путин был с народом Дагестана «в тяжелое время, переживал с ними тяжелые времена». Глава государства рад развитию республики и реализации планов, связанных с ее развитием, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана во время его последнего визита в республику. «Весь город вышел встречать президента... Он не мог отказать этим людям», — пояснил пресс-секретарь. В день визита главы государства отмечался мусульманский праздник Курбан-байрам.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    При взрыве на российском нефтегазодобывающем управлении погибли два человека

    Залужный заявил о постоянной связи с главой Генштаба США

    Российские полицейские нашли в Херсонской области тайник со снарядами

    Хирург назвал реальные показания к маммопластике

    Футболист сборной России перешел в «Зенит»

    Рекордному числу россиян потребовалась подработка

    В США заявили о неготовности мира к уходу Путина на фоне мятежа Пригожина

    В России захотели ограничить сроки отключения горячей воды

    Названа новая стратегия украинского командования

    Звезду сериала «Постучись в мою дверь» уличили в подражании Кендалл Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости