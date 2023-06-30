В Кремле объяснили поездку Путина в Дагестан

Песков: Путин питает теплые чувства к Дагестану и рад развитию региона

Президент России Владимир Путин испытывает теплые чувства к Дагестану и разделяет радость жителей в связи с развитием региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует «Газета.ру».

Путин посетил Дагестан в среду, 28 июня. В ходе визита в республику он пообщался с жителями Дербента.

Один из журналистов упомянул о визите президента в Дагестан в 1997-м году. В ответ на это Песков напомнил, что Путин был с народом Дагестана «в тяжелое время, переживал с ними тяжелые времена». Глава государства рад развитию республики и реализации планов, связанных с ее развитием, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана во время его последнего визита в республику. «Весь город вышел встречать президента... Он не мог отказать этим людям», — пояснил пресс-секретарь. В день визита главы государства отмечался мусульманский праздник Курбан-байрам.