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07:02, 30 июня 2023Спорт

Обладатель Кубка Стэнли дал совет выбранным на драфте НХЛ российским игрокам

Обладатель Кубка Стэнли Сергачев дал совет выбранным на драфте НХЛ российским игрокам

Фото: HC Neftekhimik / Globallookpress.com

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев дал совет выбранным на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российским игрокам. Его слова приводит РИА Новости.

«Молодым спортсменам можно сказать: ребята, в 14 лет не ходите гулять, не пробуйте спиртные напитки, рано ложитесь спать. Но это взросление, это тоже опыт», — сказал Сергачев. Он добавил, что важно также анализировать свои сильные и слабые стороны и чуть больше работать над слабыми.

29 июня клубы НХЛ выбрали четверых россиян в первом раунде драфта-2023. «Аризона Койотс» забрала под шестым номером защитника Дмитрия Симашева, под седьмым номером к «Филадельфии Флайерс» присоединился Матвей Мичков. «Аризона» также задрафтовала под 12-м номером форварда Даниила Бута, а защитника Михаила Гуляева под 31-м номером выбрал «Колорадо Эвеланш».

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Андрей Стрельцов
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